شكرا لقرائتكم خبر عن في بث حي صافيناز بحمالة الصدر فقط – اتفرج ماسكه ايه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة صافيناز عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل صورة لها وهي تتشمس على البحر في شرم الشيخ، مرتدية ثياب داخلية كشفت فيها عن مفاتنها، واثارت صورتها الضجة بين المتابعين الذين تغزلوا باثارتها وجمالها، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالاتها الجريئة

ويذكر ان صافيناز قد اثارت الجدل مؤخرا بعدما حذفت بث مباشر بعد لحظات من نشره، بسبب ظهور أجزاء حساسة من جسدها وهي مرتدية المايوه، خلال تواجدها فى شرم الشيخ، وأبدلته بـ لايف آخر عدلت فيه من جلستها، وارتدت فيه تنورة تستر جزء من جسدها.

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وتحرص صافيناز بنشر صورها ومقاطع فيديو لها اثناء اداء الرقص مرتدية بدلات رقص مكشوفة، تثير بها غضب البعض المتابعين الذين يطالبوها الالتزام بقوانين الرقص الشرقي، وخاصة بعد ظهورها بحفلات خاصة باطلالات وصفها البعض ابالخادشة.