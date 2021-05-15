السبب الحقيقي وراء وقف المتحدة التعامل مع المخرج محمد سامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة مفاجئة أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي عبد العزيز.

ومن خلال بيان مقتضب نشرته الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أعلنت اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي.

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وبالرغم من أن الشركة لم تعلن عن الأسباب وراء وقف التعامل مع المخرج محمد سامي، إلا أن مصادر كشفت عن أسباب اتخاذها هذا القرار.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية إن قرار الشركة بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي يعود لعدة أسباب.

وقالت المصار إن السبب الأول تمثل في الفشل الذريع الذي مني به مسلسله الأخير «نسل الأغراب»، والذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.

واستشهدت المصادر بتحول بعض المشاهد في المسلسل لمادة سخرية دسمة، من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع محمد سامي الاتفاق فريق العمل على عدم التصريح بأى شيء حول تلك المشاكل للصحافة، حتى لا يثبت ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية والسوشال ميديا، في أن المسلسل لم يحقق النجاح المتوقع.