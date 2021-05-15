رانيا يوسف تحرض النساء على الدلع في العيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الفنانة رانيا يوسف تهنئة طريفة للسيدات من داخل مطبخها بمناسبة عيد الفطر المبارك

رانيا يوسف نشرت فيديو عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستجرام” من داخل المطبخ، إذ بدأت الحديث عن مكونات كحك العيد.

وقبل شرح الخطوات توقفت عن الحديث وطالبت النساء بالحصول على الراحة والدلع بعد بذلهن للمجهودات المنزلية طوال شهر رمضان.



اقترحت رانيا على متابعاتها شراء كحك العيد بدلا من صنعه، وعدم دخول المطبخ وتجنب الإرهاق.