ابنة سعيد صالح تتعرض لسخرية شديدة بسبب هذه الصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار تعليق من هند ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، لوالدها من مسرحية “العيال كبرت”، بأن دمه خفيف، حالة من السخرية والجدل.

وعلقت هند على الصورة التي نشرتها لوالدهها في مشهد من المسرحية الشهيرة التي تعرض في كل عيد تقريبًا: “بتفرج على العيال كبرت دلوقتي، من غير تريقة عليا، اكتشفت ان بابا كان دمه خفيف أوي”، وفي منشور آخر كتبت “عذرا ترندات مسلسلات رمضان ، العيد ده بتاعنا لا مؤاخذة”.

العيال كبرت” واحدة من أشهر المسرحيات التي يُعاد تقديمها بين حين وآخر، خاصة في المناسبات والأعياد المختلفة، شارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: أحمد زكي، يونس شلبي، كريمة مختار، حسن مصطفى، نادية شكري.

وجاء من بين الردود الساخرة على تعليق ابنة الفنان الكوميدي الراحل: “صباح الخير يختشي العالم كله عارف انه دمه خفيف دوبك تكتشفي”، و”ابوكي أخف دم في جيله.الله يرحمه”.