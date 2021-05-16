كانت زوجة لأعز أصدقائه.. قصة زواج رشدي أباظة من باربارا الأمريكية

عدن - ياسمين عبد العظيم - سافر الفنان الراحل رشدي أباظة إلى إيطاليا بعد طلاقه من تحية كاريوكا بحثا عن فرصة أكبر لكنه فوجئ بأدوار صغيرة تعرض عليه فرفض وقرر الاستفادة من وجوده هناك في دراسة الفن.

كان الفنان اللبناني الأصل جورج وديع عزام الشهير بلقب بوب عزام صديقا مقربا له وكان على خلاف مع زوجته الأمريكية باربارا فبدأت الأخيرة ترمي شباكها حول رشدي أباظة.

حاول رشدي أباظة التهرب من باربارا حرصا على صديقه لكنها حاصرته فقررالابتعاد عنها حتى لا يؤثر على قرارها مع زوجها وبالفعل حصلت على الطلاق وبحثت في كل مكان عن رشدي أباظة.

اتفق رشدي وبربارا على الزواج بمجرد الانتهاء من تجديد شقته وإعادة تأثيثها، وتم الزواج لكن الزوجة بدأت تتدخل في اختيارات رشدي الفنية بسبب الغيرة من البطلات وهو الأمر الذي لم يحتمله والذي انتهى بهما إلى الطلاق في نهاية المطاف.