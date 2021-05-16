تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية وأبنائها يطلبون الدعاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية، حيث مازالت حتى الآن ترقد بالعناية المركزة بأحد المستشفيات بعد إصابتها بكورونا.

وحرص أولادها وزوجها على الدعاء لها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متمنين لها الشفاء العاجل، في إشارة منهم إلى أن حالتها مازالت غير مستقرة.

وقالت ابنتها مي: “إلى من حملتني في جسدها، إلى من تعبت لأرتاح، إلى من جاعت لأشبع، إلى من سهرت لأنام، إلى من أخلصت وتحملت وصَبرت من أجل عائلتها، أحبك واشتقت إليكِ ولصوتك وحنانك”.

وأضافت: “الشوق يقتلني يا أمي أحد عشر يوما من الخوف والقلق والرعب والشوق، فما كنا نغيب عن بعضنا كل هذه المدة، عيدك سعيد يا أمي، سأنتظرك بكل ذرة إيمان بداخلي، اللهم أشفي لنا أمنا وردها لنا سالمة يارب”.

وقال ابنها أدهم: “ما كنتُ لأبخل عليكِ يا أمّي بعمري لو العمر يُهدى”.