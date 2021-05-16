فنانة مصرية تفضح ما كان يفعله محمد سامي في كواليس نسل الأغراب

عدن - ياسمين عبد العظيم - ما زالت أسباب وقف المخرج محمد سامي تتكشف وفي تطور جديد قالت الفنانة مريم سعيد إحدى بطلات مسلسل نسل الأغراب إنها تعرضت للإهانة من قبل المخرج..

مريم أضافت أن محمد سامي أهانها ووجه لها الشتائم خلال أحداث العمل معربة عن استيائها الشديد من هذا الأسلوب، بحضور أبنتها في كواليس العمل.

وتابعت مريم، : محمد سامي كان بيشتمنا وسكت من أجل لقمة العيش، ولما قررت أنسحب قال لي هطالبك بشرط مليون جنيه حسب العقد المبرم بيننا.

واتهمت مريم سعيد، المخرج محمد سامي، بالغرور مؤكدة أنها قدمت شكوى للإنتاج وأنها لم تحرر له محضر.

واختتمت تصريحاتها التي تناقلتها صحف ومواقع بقولها: ودعيت عليه في رمضان ودعوتي أستجابت وتم وقفه من الشركة المتحدة.