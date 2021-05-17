إيناس الدغيدي تودع شيخ الحارة والجريئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي أن برنامج شيخ الحارة والجريئة كان آخر مواسمها معه، حيث أعلنت أنّ هذا العام من البرنامج، الذي قدمته يومياً على شاشة قناة القاهرة والناس في شهر رمضان، كان الأخير بالنسبة لها.

اقترحت إيناس على طارق نور رئيس القناة، أن تكون العام القادم ضيفة وليست مذيعة.

إعلان خبر نهاية مواسم برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، كان عبر حساب قناة «القاهرة والناس»، بموقع التواصل «فيسبوك»، والذي كشفت فيها أسرار وكواليس هذا الموسم.

ومن أهم الأمور التي كشفتها المخرجة إيناس الدغيدي كان رغبتها في استضافة الفَنّان عمرو دياب في هذا الموسم، قائلة: «كنت أتمنى استضافة عمرو دياب. أظن لأنّه لا يظهر في البرامج، ولو كنت طلبته، كان من الممكن أن أخرج منه الكثير من الأشياء وأجعله يواجه الجمهور بدون خوف.

وثاني الأمور التي لم تترد إيناس في الكشف عنها كان وجود حلقات لم ترض عنها، موضحة: بعض الحلقات فُرِضَت عليّ من الإعداد، وقالوا هذه الحلقات يمكن أن تصنع شيئاً، لكن عندما دخلت كنت متضايقة لآخر دقيقة لأنّني أقدم هذه الحلقة.

وعن أصعب حلقات البرنامج، قالت الدغيدي: لم تكن حلقة صعبة لكن حلقة عملت لها حساباً، مثل حلقة هاني شاكر، كونه نقيباً للموسيقيين ويجب أن يكون له وضعه، لكن عندما دخلت شعرت بأنني كانت خائفة أكثر من اللازم.