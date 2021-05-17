أمينة تشتبك مع متابع بعد نعيها نادية العراقية

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت المطربة الشعبية أمينة، في نعي الفنانة الراحلة نادية العراقية، معلنة أنها تفاجأت بخبر وفاتها حيث لم تكن على دراية بأنها مريضة في الأصل.

أمينة نشرت عبر حسابها معلقة: يا حبيبتي يا نادية يا أطيب قلب في الدنيا الواحد مكسوف من نفسه أوي أن في النهاية يتحط بوست وأنتي يا حبيبتي كنتي تعبانة والله العظيم ما كنت عارفة أنك عيانة أصلا.

تابعت أمينة متمنية الرحمة لنادية العراقية: ربنا يرحمك ويثبتك عند السؤال ويوسع مدخلك ويكرم نزلك اللهم افرش قبرها من فراش الجنة اللهم مد بصرها واجعلها من أهل الجنة اللهم أشهد أنها من عبادك الصابرين لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون.

تلقت الفنانة أمينة على المنشور والصورة، عددًا كبيرًا من التعليقات التي واستها في وفاة صديقتها الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

فيما كتب أحد المتابعين تعليقًا على الصورة قائلا: الله يرحمها بس للأسف الوسط الفني كله منافق، وبصراحة أنا من الناس اللي مش بزعل على أي فنان مات.

لترد أمينة: لفت نظري تعليقك، بس مش كل الوسط منافق على فكرة فيه وفيه.

ليرد عليها: على الله حكايتك، الأيام هتبين لحضرتك، لتنهي أمينة النقاش قائلة: أنا ميهمنيش غير ربنا سبحانه وتعالى.