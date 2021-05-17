أحمد السقا يخرج عن صمته ويفاجئ مها أحمد بتصرف غير متوقع

تصرف مفاجئ خرج به الفنان أحمد السقا ردًا على هجوم الفنانة مها أحمد عليه وانتقاده هو وأحمد السقا بعد ظهورهما في مسلسل «نسل الأغراب».

وكتب أحمد السقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «العشرة بتحكم الواحد…… والعيش والملح عقد…….وعفى الله عن ما سلف يا أختي العزيزة (مها)».

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وكانت الفنانة مها أحمد قد أثارت جدلا واسعا بمنشور اعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وهو ما جعل شقيقته ووالدته يدخلان على خط الأزمة.

مها كتبت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، صباح أمس السبت: “عوضي على الله.. دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.