بعدما أخفاها لسنوات.. لن تصدق شكل زوجة عادل إمام (اتفرج)

حالة من السرية فرضها الفنان عادل إمام «الزعيم» على أسرته وحياته الشخصية، حيث لم تظهر زوجته معه أو ابنته في أي لقاء تليفزيوني، بل رفض دخول ابنته الوسط الفني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين اثنتين للزعيم مع زوجته، وهي صور نادرة خرجت للمرة الأولى من حفيدته عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «انستجرام»، وظهرت الصورة الأولى عادل إمام وهو يحتضن زوجته، وعلقت الحفيدة عليها بـ«قلب أحمر كبير».

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وانتشرت صورة جماعية لعادل إمام وزوجته في إحدى الاحتفالات وظهر في الصورة الفنان نور الشريف والفنانة بوسي والفنانة لبلبة، والعديد من الشخصيات الأخرى.