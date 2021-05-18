هل تنازلت مي عمر عن أجرها في نسل الأغراب لحل أزمة زوجها؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - مى عمر

سخرت الفنانة المصرية مي عمر من الأنباء التي ترددت حول تنازلها عن أجرها في مسلسل نسل الأغراب من أجل حل الأزمة التي يواجهها زوجها المخرج محمد سامي.

سخرية مي عمر جاءت رداً على حديث أحد النقاد الفنيين عن أن محمد سامي يعرض الصلح مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لمسلسل نسل الأغراب بعرض التنازل عن أجره وأجر زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي في المسلسل من أجل التراجع عن قرار الإيقاف.

وأوضح الناقد الفني، أيمن نور الدين، أن المخرج محمد سامي عرض تحمل كافة الأضرار المادية المستحقة بسبب مسلسل نسل الأغراب خلال لقاءه مع حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في الشركة المتحدة وذلك خلال التحقيقات الجارية بعد قرار إيقاف التعامل معه.

وعلقت الفنانة مي عمر على ما كتبه الناقد الفني بسخرية مؤكدة ان خياله واسع بحد تعبيرها، قائلة :”أيمن نورالدين خياله واسع أوي”، تاركة “إيموجي” الضحك مع التعليق دليلاً على سخريتها من حديثه.