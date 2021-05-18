بعد فضحها محمد سامي.. مريم سعيد توجه تحذيرا لزملائها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الضجة القوية التي أحدثتها اتهامات الفنانة المصرية، مريم سعيد، للمخرج محمد سامي، بإهانتها وتهديدها؛ عاودت تحذير زملائها من شهادة الزور لصالح المخرج.

وتصدر اسم الفنانة المصرية، مريم سعيد صالح، الكلمات الأعلى بحثًا وتداولًا على محرك البحث الأشهر “جوجل” بعد اتهامها المخرج محمد سامي، بإهانتها أثناء تصوير العمل، وتهديدها خلال كواليس العمل الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم.

وكشفت الفنانة المصرية مريم سعيد صالح، عن الكثير من تفاصيل تعرضها للإهانة وتهديدها من قبل المخرج محمد سامي في كواليس مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض ضمن دراما رمضان.

وكتبت مريم سعيد، تعليقا على أحد المنشورات التي تتعلق بمحمد سامي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت فيه: احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش.

لكن الجديد من الأزمة، هو ما كتبته الفنانة مريم سعيد، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحذر فيها زملائها من شهادة الزور، لصالح المخرج الشهير.