الوت يفجع الوسط الفني بوفاة مخرج شهير (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا مساء اليوم المخرج السعودي الشهير عبد الخالق الغانم مخرج مسلسل طاش ما طاش عن عمر يناهز 63 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

ومن خلال عدة مواقع إجبارية سعودية، فقد توفي المخرج السعودي بعدما ترك بأعماله بصمة مميزة وحاضرة بقوة في الدراما السعودية.

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أصيب المخرج الراحل عبد الخالق الغانم بمرض السرطان منذ حوالي 4 سنوات، وعاش طوال الفترة الماضية على الأدوية والمسكنات المخففة للألم بحسب تصريحات لأحد المواقع السعودية، حتى تفاقم المرض.

عبد الخالق الغانم مخرج كبير حاصل على شهادة الإخراج من معهد الفنون الجميلة ببغداد، وبدأ مشواره الإبداعي عام 1992.

بدأ عبد الخالق الغانم سلسلة طاش ما طاش منذ عام 1995، واستمر في تقديم 15 موسما منه حتى عام 2007، كما أخرج العديد من المسلسلات منها جنون المال، حارتنا حلوة، سكتم بكتم، وسناب شاف عام 2017.