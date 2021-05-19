تعالي نذاكر أدوارنا سوا.. مايان السيد تروي قصة تحرش فنان بها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد عن تفاصيل تعرّضها للتحرش، وذلك خلال استضافتها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدّمه منى عبد الغني وشاهيناز أبو الحسن، على قناة CBC. .

وقالت مايان: في أقل من سنة ظهرت قضية تحرش شخص بعدد من الفتيات فشعرت أنه يجب أن أكون مؤثرة حتى يتم القبض على هذا الشخص، فقررت أن أخرج في فيديو وأروي كواليس التحرش بي.

وأضافت: أول مرة حد تحرش بي كنت في المدرسة، وحد قالي تعالي أفرجك على بيتي وشجرة الكريسماس وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي، ولكنه فشل في هذا الأمر، وقمت بدفعه عني ولكنني لم أواجهه بهذا الأمر”.

وتابعت: “في واقعة أخرى، حاول فنان مغمور التحرش بي في أول طريقي بالفن، وقال لي: تعالي نذاكر أدوارنا معاً، وأرفض ذكر اسمه، ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل، ولكني حاولت أن أتناسى هذا الأمر”.

وأشارت السيد إلى أنها قررت أخيراً التحدّث عن تلك الوقائع عبر حسابها في السوشيال ميديا.