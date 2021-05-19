بعد رفض إليسا الغناء معها وحذف دنيا بطمة لها.. رحمة رياض ترد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض لأول مرة عن عدد من خلافاتها مع عدد من المشاهير من بينهم الفنانة إليسا ودنيا بطمة.

وعلقت رحمة رياض على موقفها من رفض الفنانة اللبنانية إليسا الغناء معها في برنامج ستار أكاديمي مشيرة إلى أن الموقف أحزنها.

وأوضحت رحمة رياض أن الموقف مر عليه كثيراً لكنه حزنت بشدة وقتها ولكنه لم يسبب غضب في قلبها تجاه إليسا لأنها تحبها وتراها مثالاً للمرأة القوية والنجمة.

وأضافت رحمة رياض أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يطمحون لأن يصبحوا مثل إليسا لكونها فنانة متجددة مؤكدة أنها تحرص على الاستماع إليها دائماً.

وعلقت رحمة رياض على حذف الفنانة المغربية دنيا بطمة لها عبر موقع إنستجرام موضحة أنه رغم هذا الموقف إلا أنها لم تنه صداقتها معها ومازالت تتابعها عبر تطبيق سناب شات.

وأشارت إلى أنه فوجئت بقيام دنيا بطمة بإلغاء متابعتها فقامت بنفس الخطوة دون أن تعرف سبب قيام دنيا بطمة بذلك.