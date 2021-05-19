هل هي حامل حقا؟.. ديما بياعة تكشف مفاجأة عن جنسيتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسمت الفنانة ديمة بياعة الجدل حول حملها بطفل جديد من زوجها المغربي أحمد الحلو وكذلك الجدل حول جنسيتها ومشاركتها مؤخراً في مسلسل فارس بلا جواز الذي عرض في رمضان الماضي.

ديمة بياعة نفت حملها مشيرة إلى أن الصورة التي ظهرت فيها مؤخراً وتضع يدها على بطنها كانت عفوية ولم تقصد بها الإعلان عن حملها كما أعتقد البعض.

ووجه المتابعون أسئلة للفنانة ديمة بياعة حول حملها وهل كانت تلمح للأمر لهذه الطريقة خاصة بعد أن علقت على الصورة قائلة :”بكل واحد يكتب حكمة أو اقتباس بحبه”، فظن المتابعون بأنها حامل، وتلمح للأمر.

وعبرت ديمة بياعة عن أمنيتها بأن يرزقها الله بابنتين نظراً لحبها الشديد للفتيات خاصة أن لديها ولدين بالفعل وهم ورد وفهد من زوجها الأول النجم السوري تيم حسن.

وبشأن الجدل عن جنسيتها الحقيقية، أكدت ديمة بياعة أن جميع أشقائها يحملون الجنسية المصرية خاصة أن والدها مصري من أصل فلسطيني.