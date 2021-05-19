بعد بوست «العيش والملح».. تصرف مفاجئ من أحمد السقا ضد مها أحمد

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال تتصدر أزمة الفنانة مها أحمد مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبتهما ووصفتهما بـ «مخدماتية الست».

وروت الفنانة مها أحمد موقف حدث لها مع الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، وبعد لك أُسدل الستار على الأزمة، بمنشور «للسقا» ابدى فيه تسامحه مع «مها» ومراعاته للعيش والملح بحسب ما وصف.

رد فعل غير متوقع من مجدي كامل عن أزمة زوجته مها أحمد مع السقا وكرارة

أول تعليق لأمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه ووصفه بـ «خدام الست»

وبالرغم من انتهاء الأزمة، إلا أن المثير للجدل إنه بعد منشور العيش والملح، للفنان احمد السقا، تبين بمراجعة حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، إنه قام بعمل حظر «بلوك» للفنانة مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، على الرغم من أن الأخير لم يدخل على خط الخلاف والتزم الصمت.

جاء ذلك بعدما خرج الفنان أحمد السقا عن صمته وكتب رد عبر صفحته على موقع فيس بوك على الفنانة مها أحمد: العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة(مها).

كانت قضية هجوم الفنانة مها أحمد علي الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب الهجوم الشديد التي شنته الفنانة مها أحمد على النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من خلال حساباتها على مواقع التواصل، بعد سيل من الانتقادات الموجهة لمسلسل نسل الأغراب.