بإطلالة تخالف كل التوقعات.. رانيا يوسف تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في احدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

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وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة محتشمة ، حيث ارتدت قميصا ابيضا وشعرها منسدلا علي الاكتاف ومكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة .

جدير بالذكر أنه شاركت رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة.