لن تصدق كيف كان شكل محمد سامي قبل الشهرة.. ظهر كومبارس في كليب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد سامي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لقطات مصورة من أغنية أحلي حاجه فيكي للمطرب محمد حماقي والذي ظهر خلاله المخرج محمد سامي في شبابه كأحد العاملين في الفيديو كليب.

ووفقًا لما جاء في اللقطات المصورة، فقد ظهر محمد سامي ككومبارس بالفيديو كليب لمدة ثانية واحدة فقط في نهاية الكليب وهو يرقص مع طاقم العمل بالأغنية والذي كان أغلبه يضم أجانب غير مصريين، وذلك قبل شهرته واتجاهه للإخراج في الدراما المصرية.

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وكانت بداية محمد سامي، مع الفيديو كليب حيث أخرج لبعض المطربين المغمورين، ثم تعاقد مع شركة إسكريتش وصاحبها مصطفى سرور، الذى يعتبر أن له الفضل فى وجود «سامي» كمخرج، حيث كان يتولى إدارة أعمال بعض الفنانين من بينهم هيفاء ومحمد حماقى، وتحمس له بشكل كبير ومنحنه الفرصة لإخراج كليب “أنت تانى” لهيفاء وهبى التى ارتدت فيه لبس المصارعة الرومانية، وهذا أعتبره سامي بدايته الحقيقية. وذلك بحسب تصريحاته.