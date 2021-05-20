مفاجأة جديدة بشأن صورة هنا الزاهد في كابينة الطائرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة نشرتها الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت هنا في صورة بجانب الطيار داخل كابينة طائرة خاصة، وفي الأخرى وهي أمام الطائرة، وذلك خلال قضاء عطلتها في إحدى الدول.

بعد أيام من خطوبة علي غزلان.. منه عرفة تفاجئ الجميع بخطوبتها (اتفرج)

تفاصيل مرض جنا عمرو دياب ADHD الذي تسبب في طردها من المدرسة

وتسببت الصورة في تعرض الفنانة هنا الزاهد لموجة حادة من الانتقادات، حيث ربطوا بين الصورة وبين أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وفي أول تعليق رسمي لوزارة الطيران المدني، أكدت الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم التقاطها في مصر.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها أنه بالإشارة إلى ماتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد تظهر وهى جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات ليست في مصر.

وأضاف البيان الذي نشره مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام إن هذه الطائرة ليست طائره مصرية وخارج المجال الجوي المصري.

وأضاف مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام أنه قد تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد الذى أفاد ان هذه الرحلة علي متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلي سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

ومن جانبه أكد الفنان أحمد فهمي أن الصورة التقطت أثناء استقلال الفنانة هنا الزاهد طائرة خاصة متجهة نحو جزر زانزيبار بتنزانيا برفقة زوجها أحمد فهمي لقضاء عطلة صيفية هناك ومن المقرر أن تستمر هذه العطلة نحو أسبوعا ثم يعود الثنائي إلى القاهرة لمواصلة نشاطهما الفني.

يذكر أن هنا الزاهد شاركت محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض في بطولة مسلسل “النمر” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، كما قدمت قبله مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذي استمر عرضه لمدة 8 أسابيع، وقدمت من خلاله 8 قصص مختلفة حول نماذج لفتيات تغلبن على مخاوفهن.