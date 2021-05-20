منى زكي تحرج الفنانة عائشة بن أحمد على الهواء (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لموقف محرج على الهواء، وذلك بعدما سألتها عن الفرق بين أعمالها المصرية والتونسية.

وعن مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، قالت عائشة بن أحمد: «النجاح الجماهيري فعلا خضني، وحسيت إني أول مرة أمثل».

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وأضافت: «عملت مسلسلات ناجحة في مصر زي: نسر الصعيد والسهام المارقة، بس لعبة نيوتن فيه حاجة مختلفة، وحالة تانية بتخض فعلا، الحمد لله».

وتابعت قائلة: «أنا موجودة في تونس لأن ليّ مسلسل معروض وبتابع برضو ردود الأفعال على السوشيال ميديا».

بدورها، سألت الفنانة منى زكي الفنانة عائشة بن أحمد: «مين اللي عامل شغل أكتر مسلسلك التونسي ولا لعبة نيوتن في تونس؟».

وردت عائشة: «والله الاتنين، التونسي عامل ضجة كبيرة قوي في تونس والمغرب والجزائر، و لعبة نيوتن في الوطن العربي كله، حتى هنا في تونس بيتابعوه».

وتفاعلت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة البرنامج، مع سؤال منى زكي المفاجئ، وقالت: «منى زكي بدأت تتشاقى، إحنا نبدل الأدوار يا منى».