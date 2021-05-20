بإطلالة أميرية.. ياسمين صبري ـخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ناعمة، وذلك من خلال مجموعة من الصور التي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وارتدت ياسمين فستاناً طويلا باللون الأبيض، مزود بأكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأبيض، وارتدت إكسسورات بسيطة مكونة من كوليه، ومجموعة أساور.