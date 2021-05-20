بعد انتشار صورتها في كابينة طائرة.. هنا الزاهد تدافع عن نفسها وأحمد فهمي يدعمها

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقادات شديدة تعرضت لها الفَنّانة هنا الزاهد بسبب اختراقها قوانين الطيران المصري بتصويرها في قمرة قيادة إحدى الطائرات، وأنها تسير على خطى الفَنّان المصري محمد رمضان في أزمته الأخيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

هنا الزاهد، حرصت على الرد بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له إثر نشر صور لها إلى جوار طيار داخل قمرة طائرة خاصة، ونشرت عبر خاصية ستوري، على حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها وكتبت عليها: للتوضيح…الناس اللي بتقول بتتصور إزاي في الكابينة…الطائرة ملهاش كابينة أصلاً وفيه واحد قاعد جنب الطيار التنزاني… وفي تنزانيا مفيش حد ومش ممنوع تقعد جنب الطيار.

وكانت الفَنّانة هنا الزاهد قد نشرت أمس صورة لها من داخل كابينة قيادة بإحدى الطائرات الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام لتعيد إلى الأذهان واقعة الفَنّان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر الذي سمح لـرمضان بالتقاط الصور داخل كابينة القيادة وتم فصله من عمله بسبب هذه الواقعة.

إلا أن هنا أعادت نشر صور لها أمام الطائرة لتوضّح أنّها طائرة خاصة أثناء وجودها في إحدى الدول ووجهت سؤالاً لمتابعيها بدأت الإجازة… تفتكروا إيه هي الدولة اللي أنا فيها

وأوضحت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، حقيقة صورة الفَنّانة هنا الزاهد داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، حيث قالت الوزارة في بيانها: بالإشارة إلى ما تمّ تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفَنّانة هنا الزاهد تظهر وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، فقد صَرّح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام بأنّ هذه الطائرة ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري.

ودافع الفنان أحمد فهمي زوج عن هنا الزاهد عنها، حيث تواصلت معه وزارة الطيران المصري للاستفسار عن مكان الصور، قائلاً: هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

وكان في وقت سابق دعا الإعلامي أحمد موسى، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، للتحرك بعد واقعة جلوس الفَنّانة هنا الزاهد في مقعد مساعد الطيار داخل قمرة قيادة طائرة.