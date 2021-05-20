ماجد الكدواني يثير الجدل بصورة وابنه يكشف حقيقتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للفنان ماجد الكدواني الجدل حول حقيقة مرضه وإصابته بمرض جلدي.

وظهر ماجد الكدواني في الصورة وقد امتلأ وجهه بالبثور مما أثار التساؤلات حول ما يمكن أن يكون إصابه مسبباً ظهوره بهذا الشكل.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بحيث عرض الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية علاجاً لحالة الفنان ماجد الكدواني.

وبالبحث عن حقيقة الصور كشف عدد من متابعي الفنان ماجد الكداوني أن الصورة قديمة تعود إلى فيلم تراب الماس عام 2018 والتي جسد فيها شخصية العقد سلطان وأصيب خلال أحداث الفيلم بطفح جلدي في كافة أجزاء جسده بعد أن وضع آسر ياسين له تراب الماس في الشاي بهدف قتله والتخلص منه.

ونفي يوسف ابن الفنان ماجد الكدواني إصابة والده بمرض جلدي خطير تسبب في ظهور هذه الصورة مؤكداً أن الأمر مجرد إشاعة.

وأكد يوسف أن والده بخير وأن الصورة المتداولة تعود لسنوات ماضية أثناء مشاركة والده في فيلم تراب الماس مطمئناً الجمهور على حالة والده الصحية.