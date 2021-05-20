للمرة الأولى.. نادين نسيب نجيم تكشف سبب طلاقها من هادي الأسمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للمرة الأولى عن تفاصيل طلاقها من هادي الأسمر بشكل واضح، وتداول رواد شبكات التواصل مقطع الفيديو بشكل واسع.

نادين ردت على سؤال حول سبب انفصالها بقولها إن إجابة هذا السؤال ليست سهلة وتحتاج إلى كثير من الوقت للحديث معلقة : هذا سؤال مو بسيط يحتاج إلى 17 ساعة على الهواء.

ورفضت نادين نجيم الخوض في تفاصيل علاقتها بزوجها السابق هادي الأسمر موضحة أن الأسباب يجب أن تضل بالبيت بينها وبينه، مشيرة إلى أنه لا يهم من اتخذ قرار الانفصال.

وأضافت نادين نجيم أن فقدانها السعادة في حياتها الزوجية كان السبب الرئيسي لقرار الطلاق بعد تفكير عميق وإعطاء أكثر من فرصة في محاولة لإنجاح زواجها وأكملت نادين نجيم :”لا يهم القرار من من بكل بساطة ما كنت مبسوطة ما كنت سعيدة، ما فيه حدا بيترك الثاني إذا كان مبسوط وسعيد”.

وأكدت أن بعد الانفصال لا يستطيع جميع الأشخاص أن يتحولوا إلى أصدقاء لكنها اليوم تهتم أكثر بأولادها، وتابعت :”لكن اليوم أنا عايشة من أجل أولادي هيفن وجيوفاني.. وأوقات ببلع الموس بضحي وأسكت عن كتير من الأمور علشانهم”.