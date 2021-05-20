رغم الخلاف.. منى السابر تهنئ ابنتها حلا الترك بعيد ميلادها

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنأت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، ابنتها بعيد ميلادها، على حسابها الرسمي على انستجرام، رغم الخلاف فيما بينهما بسبب قضية رفعتها الفنانة على والدتها؛ لأخذها جزءاً من مالها أثناء إقامتها لديها.

منى السابر نشرت صورة تجمعهما معاً، وكتبت: “كل عام وأنت بألف خير حلا”. فيما علَّق عدد من نجوم السوشيال ميديا مهنئين أيضاً بعيد ميلادها، ومنهم ريان جيلر، الذي كتب: happy birthday. وكتب حمد الفيلكاوي: عسى الله يهديها ويصلحها اللهم آمين.

كما نشرت الإعلامية مي العيدان صورة منشور السابر على حسابها الرسمي على انستجرام، وقد علقت قائلة: منى السابر تهنئ ابنتها حلا بعيد ميلادها.. واضح أن الأمور انصلحت.. الله يهدي النفوس ويصلح الحال.. بالنهاية أم وبنتها والدم واحد.

كما نشرت السابر فيديو لعبد الله، شقيق الفنانة الأصغر، على ستوري انستجرام وهو يهنئها بعيد ميلادها محتفلاً ببعض الإضاءات المخصصة والكعك، وأيضاً نشرت صورة أحد معجبي الفنانة تعبِّر عن حب الأم الذي أوصى به الدين الإسلامي، معلقة: الله يهديها.