بعد وفاته إثر إصابته بكورونا.. تعرف وصيته الفنان سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم

رحل عن عالمنا الفنان القدير سمير غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

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وعن وصية الفنان الراحل، فقد كانت وصيته موجهة لأزواج بناته وليس لبناته، فقد طلب من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد الحفاظ على بناته والحرص على حل أي خلافات بينهم بالعقل.

وكان الفنان سمير غانم قد تحدث في وقت سابق عن وصيته، خلال ظهوره في أحد البرامج: “قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي، فرد عليا قاللي دي في عنيا، قلت هي دي وصيتي، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها”.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.