أول تعليق لدنيا سمير غانم على نبأ وفاة والدها

في اول تعليق للفنانة الشابة دنيا سمير غانم، نعت الفنانة دنيا سمير غانم، والدها، والذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله ربنا يرحمه».

أول تعليق لرامي رضوان على وفاة الفنان سمير غانم

بعد وفاته إثر إصابته بكورونا.. تعرف وصيته الفنان سمير غانم

الفنان الراحل سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937. تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” الشهيرة، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية الشهيرة.

وفي وقت سابق، كان زوجها الإعلامي رامي رضوان، قد أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى.