أول تعليق لرامي رضوان على وفاة الفنان سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي رضوان و دنيا سمير غانم

في أول تعليق لها، نعى الإعلامي رامي رضوان الفنان سمير غانم والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي”.

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الفنان الراحل سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937. تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” الشهيرة، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية الشهيرة.

كان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى.