شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – فيفي عبده هتفرجك على الرقص البلدي اللي بجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ مع متابعيها فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي ترقص بطريقة عفوية وسط حشد. وإعتمدت في إطلالتها فستان أحمر طويل وناعم.

لاقى الفيديو إعجاب عدد من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها ورقصها العفوي.

يذكر أن فيفي عبده​ عبّرت عن إستيائها مؤخراً بعد إنتشار شائعات طالت وضعها الصحي. ما دفع بها إلى أن تطل على متابعيها في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي. ونفت بدورها كل ما يقال عن أنها أدخلت إلى العناية الفائقة في المستشفى وقالت أنها متواجدة في منزلها وصحتها تتحسن ودعت على كل من يحب الأذى لغيره .قائلة :”ربنا ياخد اللي بيتكلم علي غلط”، ثم ختمت بتمنياتها بأعياد مجيدة للجميع.