هذا ما قاله الفنان عادل إمام عن سمير غانم بعد وفاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ساعات قليلة من رحيل الفنان الكبير سمير غانم، نعاه الفنان الكبير عادل إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر «إمام»، صورة قديمة تجمعه مع الفنان الراحل، وعلق عليها قائلا: «مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني أوي».

بعد علمها بوفاة سمير غانم.. هذا ما حدث للفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى

بعد وفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.