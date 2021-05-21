أول ظهور لـ بنات سمير غانم في جنازته.. وهذا ما فعلوه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم

كانت الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم على رأس المشيعين لجثمان الفنان الراحل سمير غانم، والذي تمت صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وشاركتا في أداء صلاة الجنازة على والدهما في مسجد المشير، والتقطت عدسة “مصراوي”، صورًا للحضور أثناء الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان سمير غانم، قبل أن يتحرك الجثمان إلى مقابر أسرته في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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انهارت كل من النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.