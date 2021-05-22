هالة صدقي: اعتذرت عن فرح من أجل سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة هالة صدقي عن اعتذارها عن حضور أحد الأفراح التي دعيت للمشاركة فيها من أجل التواجد في عزاء الفنان الراحل سمير غانم، وجاء ذلك بالتزامن مع الهجوم على عدد من الفنانات من بينهم يسرا وإلهام شاهين بعد حضورهن حفل زفاف بعد ساعات من المشاركة في تشييع جثمان الراحل سمير غانم.

هالة صدقي نشرت صورة جمعت بين دلال عبد العزيز وميرفت أمين ورجاء الجدواي وعلقت عليها :”أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح، روحت العزاء واعتذرت عن الفرح، وكما هو معروف في الوسط الفني إن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض”.

وروت هالة صدقي قصة عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وحرصها على حضور كافة جنازات الراحلين قائلة :”في يوم سألت رجاء الجداوي، يا رجاء أنت ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش؟ كانت تقولي علشان في عزايا عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزاء كبير، وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وأصدقائها المقربين جدًا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها”.

وعبرت هالة صدقي عن حزنها لعدم تمكن دلال عبدالعزيز، زوجة الراحل سمير غانم من حضور عزائه بسبب وجودها في العناية المركزة بالمستشفى على أثر الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت :”دلال عبدالعزيز حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضرش العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وإنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش، إوعى تحسبها أبدًا سيبها على ربنا واللي رايده هيكون، الإنسان مسير وغير مخير، الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك”.