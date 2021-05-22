بسبب سمير غانم.. محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أمام الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسبب فيها الفنان محمد رمضان، وذلك بسبب نعيه للفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا أستاذ سمير غانم، امتعتني كمُاتفرج وشهادتك في تاريخي وسام أتشرّف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك».

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وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو للفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابه الشخصي في «إنستجرام»، ظهر خلاله الأخير وهو يصف محمد رمضان بأنه “كوميديان فظيع”.

وأضاف الراحل رداً على سؤال راغدة شلهوب في برنامج “100 سؤال”، من هو نجم الكوميديا في جيل الشباب؟: “نجم الكوميديا في جيل الشباب أقولك وتستغربي، محمد رمضان فظيع لما يعمل كوميديا، إنسان جميل، شاب جميل، وقلبه أبيض لما عمل فيلمه الكوميدي، أنا ككوميديان حسيت بيه”.

وتضمّنت بعض تعليقات الجمهور تعبيراً عن الاستياء من طريقة رمضان في نعي الراحل سمير غانم، ومما جاء فيها: “خبر موت سمير غانم شنو دخله برأيه عنك؟”، “حتى وانت بتعزيه، جايب فيديو تشكر في نفسك يا ربي”، “هو لازم تدخل اسمك ف كل حاجة ما كفاية صورة أنت غريب”، “كل ما يموت شخص لازم تنزل شهادة بيك”، “لازم تشكر في نفسك حتى وأنت بتعزي لا إله الا الله”.