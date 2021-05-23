رامي رضوان يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لحالة دلال عبدالعزيز الصحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث أعلن تعافيها من فيروس كورونا، إلا أنها تعاني من بعض التداعيات.

أضاف الإعلامى رامى رضوان تفصيلة جديدة خاصة بتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد أن أعلن عن سلبية مسحتها من فيروس كورونا.

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وأعاد رامي منشوره السابق الذى نشره منذ ساعات قليلة وأضاف عليه: “مسحة حماتى سلبية.. ولكن لم يأمر تالله بعد بالتعافى والحالة لا تزال صعبة كما أوضحت سلفا ولذلك نرجوكم الدعاء”.

وكتب رامي رضوان عبر صفحته : “ الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيزوهي (سلبي كورونا منذ أيام)”.

وأضاف : “ فرضت علينا ظروف دلال عبد العزيز الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك)”.

وتابع : “ لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب ”.