أمينة خليل ترد على تصريحات حورية فرغلي.. وتفجر مفاجأة عن صلة القرابة بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت الفنانة أمينة خليل على تصريحات الفنانة حورية فرغلي، والتي تحدثت من خلالها عن صلة القرابة التي تجمع بين والدة امينة خليل ووالدتها.

ومن خلال بيان صحفي من أمينة خليل، قالت إن أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

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تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.

وكانت حورية فرغلي قالت في “واحد من الناس” في حلقة السبت 21 مايو: “مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش له. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جالي منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني.”