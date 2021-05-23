حورية فرغلي تكشف السبب الحقيقي وراء عدم قدرتها على الإنجاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن الأسباب الحقيقية التي منعتها من الإنجاب طيلة هذه الفترة، حيث أكدت أن السبب وراء ذلك هو المرض.

وقالت حورية فرغلي، أثناء استضافتها فى برنامج “واحد من الناس”، والذى يذاع على قناة الحياة ويقدمه الإعلامى عمرو الليثى، إنها لا تنجب بسبب مرض وراثى.

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وقالت كان لدى ورم ليفى وأجريت عملية وأزلت سبعة أورام ليفية، وبعدها اكتشفوا أن لدى ورما داخل الرحم، وسألت الطبيبة هل إزالته له تأثير فأكدت أنه لا يؤثر على أى شيء، وبعد إجراء العملية قالت لى أن رحمى لا يمكن أن يحمل طفل وأننى من المستحيل أن أنجب.

وأضافت الفنانة حورية فرغلى: صديقتى منذ ثلاثين عاما بعدت عنى بعدما دخلت مجال التمثيل، ولا أعرف السبب إلى الآن، وبدأت تتحدث عنى بالسوء وتطلع أسرارى، هذا ما جعلني فى صدمة.