حورية فرغلي تهاجم محمد رمضان.. وتفجر مفاجأة عن أمينة خليل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجمت الفنانة حورية فرغلي الفنان محمد رمضان والنجمة أمينة خليل في أحدث ظهور لها، حيث حلت ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي.

ومن خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس، اتلوُذاع عبر فضائية «الحياة»، قالت الفنانة حورية فرغلي إن محمد رمضان طلب مني أني أعمل دور بطولة في عبده موته، وقلب الأسد وأنا عملت الفيلمين بدون مقابل من أجل محمد رمضان.

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وأضافت الفنانة حورية فرغلي أنها كانت تقوم بتصوير مسلسل وبالصدفة كان محمد رمضان يقوم بتصوير عمل فني بجوارها وذهبت إليه لأسلم عليه رفض يقابلها، وانا مش زعلانه منه كفاية اللي هو فيه.

وأوضحت حورية أن الفنانة أمينة خليل بنت خالتي لكنها لم تسأل عني في محنتي وحتى والدتها لم تكلم ماما تطمئن عليا، وتابعت أن كل الناس اللى كانت بجوارها تخلت عنها وتليفونها أصبح لا يرن، وتخلى عنها كل أصدقاءها.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي خلال اللقاء عن قائمة مشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في عمل فني لكن اتصلوا بها وهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد.