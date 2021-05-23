هكذا احتفل يوسف الشريف وإنجي علاء بعيد زواجهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل النجم يوسف الشريف بيوم زواجه من زوجته الكاتبة والروائية إنجي علاء، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر ألبوماً من الصور التي تجمعهما طوال سنواتها الـ12.



الأمر نفسه فعلته الكاتبة والسيناريست إنجي علاء عبر حسابها على انستجرام، حيث احتفلت بيوم زواجها من الفنان يوسف الشريف، وذلك بنشر عدة صور لهما، كما تبادلا الرسائل الرومانسية احتفالاً بهذه المناسبة.

وقال الشريف في رسالته إلى إنجي علاء: ‏النهاردة عيد جوازنا الـ12… 12 سنة عدوا كأنهم 12دقيقة… كل سنة وأنتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا.