منى السابر تكشف حقيقة المصالحة مع ابنتها حلا الترك.. هل تمت؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - نفت منى السابر عبر فيديو نشرته في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي كلام الإعلامية أروى حول اخفائها مصالحتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، بعدما عايدتها مرتين في حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.

السابر أكدت في الحديث الذي جمعها بالمستشارة القانونية ربا الخالد أن المصالحة لم تتم، ولكن ذلك لا يمنعها كأم من الفرح في مناسبة عيد ميلاد ابنتها وتقديم التهاني لها.

وأشارت إلى أنّ التواصل مقطوع بينهما، مضيفةً: أنا بقول الله يهديها وينور بصيرتها.

وكانت آروى قد توّجهت إلى السابر في مقطع مصوّر قائلةً: “ليش لما يصير شيء كويس الواحد ما يحكي عنه، إذا بنتك صالحتك أو تنازلت عن دخولك السجن”.

وأضافت: “ليش مثل ما شهرتي الأول ما تطلعي تصلحي صورتها، على العموم ما نقول غير الله يهدي النفوس، وكويس إن الأمور تنحل هذا شيء رائع”.

وأوضحت وكيلة السابر ربا الخالد سبب عدم دخول موّكلتها السجن لتنفيذ حكم الحبس مدة سنة، كاشفةً إعطاء السابر مدة شهر من أجل السداد.

ولفتت إلى أنّ معظم المشاهير الذين أعلنوا أنهم سيساهمون في تسديد المبلغ المستحق على السابر، نكثوا وعودهم.