القضاء المصري ينظر اليوم قضية جديدة ضد رانيا يوسف

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، والتى يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد برّأت رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

وتلقت نيابة قصر النيل بلاغًا ضد الفنانة رانيا يوسف بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج مع الفارس على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.