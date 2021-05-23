طوني عيسى يحتفل بزفافه بحضور نجوم لبنان.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان اللبناني طوني عيسى بزواجه من أمونة عيد، في حفل زفاف في مسقط رأسه ببلدة عمشيت، واقتصر الحضور على العائلة والأصدقاء المقربين وعدد من زملائه، على رأسهم والده ناظم عيسى، وورد الخال وزوجها باسم رزق، وداليدا خليل، ونيكولا مزهر، ووسام صبّاغ، وجيسي عبدو.



وتداول الفنانون عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات وصوراً من حفل الزفاف، أبرزت الأجواء الدافئة والفرح، إلى جانب تقديهم التهاني للعروسين.

وقالت الخال: “فرحتنا فيكن قد ليلة فرحكن…! نجم تزوّج قمر ..يا رب كل الهنا يا طوني ويا امّون””.

وكتبت خليل: “مبروك يا أحلى عرسان، جمالكن!”. وجاء الرد من قبلهما: “عقبالك وعقبال العايزين!”.