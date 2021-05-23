شكرا لقرائتكم خبر عن متع نفسك – يسرا اكتسحت جوهرة في الرقص البلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجة كبيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه برفقة النجم عمرو دياب من حفل زفاف أحد رجال الأعمال.

ووفقًا لتقارير فنية، فقد سافرت الفنانة يسرا إلى الجونة لحضور حفل زفاف رجل أعمال اسمه علي جميل، وشاركت يسرا في الغناء على المسرح مع دياب الذي أحيا الحفل.

\يشار إلى أن يسرا شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “حرب أهلية” بطولة باسل خياط، وأروى جودة، وعدد آخر من الفنانين.