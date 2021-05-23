أحمد الأبياري يكشف سرًا عن سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن لفتة تميز بها الفنان الراحل سمير غانم خلال فترة عملهما الطويلة معا في المسرح.

وخلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، قال أحمد الإبياري: في حاجة على المسرح بيعملها محدش عملها خالص. إذا جنبه ممثل قال إفيه حلو، على المسرح، تطلع الخمسين جنيه فورا ويقبضها الممثل يوميا من جيبه الشخصي.

كان الفنان سمير غانم قد توفي عن عمر يناهز 84 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا ونعاه الكثيرون من الوسط الفني.