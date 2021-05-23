ضجة كبيرة أثارتها شبيهة دينا الشربيني في حفل عمرو دياب.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - إحدى الفتيات أثارت الجدل بحفل الزفاف الذي أحياه عمرو دياب في مدينة الجونة وأحدثت ضجة كبيرة نظرا لتشابُهها مع الفنانة دينا الشربيني.

وتسببت تلك الفتاة التي كانت تتواجد بجوار مسرح الحفل وقريبة من عمرو دياب في حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسائلوا هل هي دينا الشربيني؟ أم فتاة أخرى تُشبهها وفي النهاية تبين أنها فعلا شبيها لها وليست الفنانة نفسها.

حفل الزفاف أثار حالة من الجدل بسبب حضور كوكبة من نجوم الفن للحفل في نفس يوم وفاة الفنان سمير غانم، فهم لم يكتفوا بالحضور فقط بل قاموا بالرقص على أغاني عمرو دياب الأمر الذى جعل الجمهور يهاجمهم بسبب عدم مراعاة مشاعر أبناء وزوجة النجم الراحل.

من ناحية أخرى يجهز الهضبة لأغنية جديدة يطلقها خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل وهي الأغنية التي نشر صورة من كواليسها رفقة الموزع نادر حمدي دون الإعلان عن اسمها.

يذكر أن آخر أغاتي عمرو دياب «الدنيا الحلوة» التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس