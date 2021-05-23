قصة الخلاف الوحيد بين سمير غانم وعادل إمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - صداقة قوية جمعت بين عادل إمام والفنان المصري الراحل سمير غانم، بدأت منذ مرحلة الشباب.

برز عادل إمام من خلال مسرحية “أنا وهو وهي” والتي جسد خلالها شخصية الأستاذ “دسوقي وتألق الراحل سمير غانم وشكل فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” بالتعاون مع جورج سيدهم والضيف أحمد.

ونجح سمير غانم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولمع على شاشة السينما من خلال العديد من الأفلام الناجحة، وفجأة تراجع هذا النجاح مع رحيل الضيف أحمد عام 1970.

وحاول سمير غانم إقناع الزعيم بالانضمام إلى الفرقة وتعويض غياب “الضيف أحمد” لكنه رفض فكرة أن يكون ضلعا ثالثا في الفرقة، وقال له إنه يحلم بالبطولة المطلقة.

تأثر سمير غانم برفض عادل إمام لكن بمرور الأيام والسنوات زال الخلاف بينهما.

شارك سمير غانم مع الزعيم في 7 أعمال فنية وهي “جواز على الهوا، وأزواج طائشون، وأذكياء لكن أغبياء، وجنس ناعم، ومغامرون حول العالم، والمشاغبون في الجيش، ومسلسل “عوالم خفية”.