شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الصدر .. سمية الخشاب نزلة رقص عشرة بلدي: احلى من صافيناز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة المصرية سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص، على شاطئ البحر على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب .

كما وظهرت سمية وهي ترتدي فستان عروس، مكشوف الصدر، وتتمايل وترقص على انغام الأغنية، وكتبت معلقّةً: A free happy bird.

وبينما اتهمها البعضُ من المعلقين بمحاولة تقليد الراقصة فيفي عبده، هاجمها آخرون. كما واستنكروا رقصها واستعراضها بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي ومجازر الإحتلال في قطاع غزة .