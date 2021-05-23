شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الصدر .. سمية الخشاب نزلة رقص عشرة بلدي: احلى من صافيناز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة المصرية سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص، على شاطئ البحر على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب .
كما وظهرت سمية وهي ترتدي فستان عروس، مكشوف الصدر، وتتمايل وترقص على انغام الأغنية، وكتبت معلقّةً: A free happy bird.
وبينما اتهمها البعضُ من المعلقين بمحاولة تقليد الراقصة فيفي عبده، هاجمها آخرون. كما واستنكروا رقصها واستعراضها بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي ومجازر الإحتلال في قطاع غزة .
Happiest bride of 2021 👰🏻💍 pic.twitter.com/UBixECTa7o— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) May 14, 2021