شكرا لقرائتكم خبر عن الملبن ظهر – فيفي عبده تستعرض جمالها بظهور مثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الكبيرة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة ‏‏‏‏‏‏‏يا صباح الفل كل سنة وانت طيبين عيد سعيد عليك ❤️❤️ حيث ظهرت وهي ترتدي فستان من اللون الاسود الشفاف والمكشوف من منطقة الصدر وهي تضع الكثير من المكياج وترتدي طرحة فوق رأسها .

ونالت الصورة علي كثير من التعليقات من قبل متابيعها مثل بحبك اوي اوي يا فوفة جمهورك من العراق – خلص العيد فوفه … – كل عام وانتي بخير ياست الكل ❤️ عيونك تجنن – اعوذ بالله من الشيطان الرجيم – رياكشن – الف مليوووون سلامه حببتي – يا فوفا قلبنا معاكي و بتدعيلك – حمد لله علي سلامتك ربنا يتم شفاكي علي خير – الله يحفظك من كل شي وربي يعديكي الأزمه بخير وتعودي لمحبينك وانت أقوى من السابق ياغاليه – ربنا يكمل شفاكى على خير وسلام يارب العالمين-.

ووردت الفنانة فيفي عبده بشأن الشائعات التي انتشرت حول دخولها العناية المركز ونشرت صورة لها عبر خاصة الستوري على موقع انستجرام قائلة: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفا”