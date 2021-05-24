تسجيل مسرب لسمير غانم يفجر مفاجأة.. تنبأ بوقاته قبل أيام من الرحيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي للفنان سمير غانم قبل أيام من دخوله المستشفى إثر الأزمة الصحية التي سبقت وفاته.

وخلال المكالمة الهاتفية التي دارت بين الفنان الراحل سمير غانم وأحد أصدقائه المقربين، قبل شهر رمضان الماضي بأيام تنبأ بوفاته.

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وفي التسجيل، تنبأ سمير غانم بوفاته قائلًا لصديقه الذي رفض نشر اسمه: «يسيبوني أغني في أي محطة، وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي مش عارف».

وأضاف الفنان سمير غانم في التسجيل: «معنديش حاجة في رمضان، والصحة مكركبة، بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة، بس كذا مسلسل ١٥ حلقة عشان كورونا، بس يعني يعدي على خير إن شاء الله».

ونقل الفنان الراحل سمير غانم إلى مستشفى الصفا في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وظل غائبا عن الوعي حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.